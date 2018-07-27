В Москве троих активистов задержали за раздачу листовок против пенсионной реформы

В Москве полиция задержала троих членов «Революционной рабочей партии» (РПП) во время раздачи листовок против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на члена РПП Ивана Антохина.

По его словам, Сергея Соколова, Валентина Панферова и

Сергея Стойковича задержала полиция метрополитена. Антохин также сообщил «Новой газете», что их доставили в ОВД «Кунцево». Он рассказал, что изначально активистов задержали для проверки документов, но их держат в отделении уже около двух часов после задержания.

Ранее Либертарианская партия подавала уведомления на проведение акции «против налогового грабежа со стороны властей». Она пройдет 29 июля в Москве, власти ее согласовали.

28 июля в столице пройдут шествие и митинг против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Акцию также согласовали.

Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой. Второе чтение законопроекта состоится осенью.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России». В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

При этом, по данным «Левада-центра», пенсионная реформа заинтересовала россиян меньше ЧМ по футболу.