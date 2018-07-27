ЦБ завершил расследование в отношении «Альфа-Капитала» из-за письма о проблемных банках

Центробанк (ЦБ) России завершил расследование ситуации, связанной с рассылкой письма управляющей компанией «Альфа-Капитал» о проблемных банках, произошедшей в августе 2017 года, и пришел к выводу, что такая практика является недобросовестной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По мнению ЦБ, подобные действия не попадают под определение использования инсайдерской информации или манипулирования ею, но недопустимы с точки зрения этики взаимодействия с клиентами. «Банк России обращает внимание финансовых организаций на необходимость соблюдения этических стандартов при осуществлении информационно-аналитического взаимодействия с клиентами», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению Центробанка, в письме «Альфа-Капитала» излагалось «негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных организаций-эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией».

Напомним, в августе 2017 года управляющая компания «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о возможных проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк, разослав клиентам письмо. В нем говорилось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». В «Альфа-капитале» утверждали, что разосланное клиентам письмо является личной позицией сотрудника компании.

После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение «Альфа-Капиталу». В ведомстве сочли, что в его действиях имеются признаки недобросовестной конкуренции «в форме дискредитации», запрещенной статьей 14.1 Федерального закона «О защите конкуренции».