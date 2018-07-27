В администрации Тамбова прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом сообщает РБК со ссылкой на главу администрации города Сергея Чеботарева.

«Мне сообщили, что правоохранители пришли в мэрию, проводят оперативные действия. Но я сейчас не в городе и дополнительной информации у меня пока нет. Кажется, это связано с делом против бывшего главы администрации Александра Боброва и покупкой им «Лексуса», но точно я не знаю», — сказал Чеботарев РБК.

В пресс-службе регионального управления МВД изданию сообщили, что следствие действительно ведется по делу о мошенничестве. Правоохранительные органы проводят «следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изымаются вещественные доказательства». Однако пресс-секретарь ведомства Александр Жданов уточнил ТАСС, что дело возбуждено по части 4 статье 159 УК, но «обвинения пока никому не предъявлены».

Ранее в Подмосковье по обвинению в мошенничестве задержали генерал-полковника Сергея Шлякова, бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций (МЧС). Тверской районный суд Москвы арестовал его на два месяца.