IAAF отказалась восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики в ассоциации

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Глава комиссии IAAF по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен, сказал, что нерешенными остаются вопросы признания выводов комиссии Макларена, которая расследовала использование допинга российскими спортсменами, урегулирование финансовых вопросов между организациями, восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и допуск к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Андерсен подчеркнул, что если на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сентябре восстановят РУСАДА в правах, то, возможно, на декабрьском заседании совета IAAF рабочая группа будет рекомендовать совету ассоциации частичное восстановление ВФЛА.

​В российской организации заявили, что разочарованы подобным решением. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что федерация выполнила все касающиеся нее критерии IAAF. «Но, как и прежде, в дорожной карте нашего восстановления остаются несколько пунктов — признание выводов комиссии Макларена, восстановление РУСАДА и доступ к пробам. Это не наша зона ответственности. Тем не менее будем продолжать работать над восстановлением федерации, многолетнюю работу надо завершить», — сказал он.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году, когда комиссия WADA опубликовала расследование. В нем говорилось, что Россия скрывала использование допинга своими спортсменами. Кроме того, РУСАДА лишили аккредитации.

Летом 2016 года российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпийских играх. К соревнованиям допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину.

В ноябре 2017 года IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов.