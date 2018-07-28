В возрасте 85 лет умер писатель Владимир Войнович. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Виктор Давыдов.

По его словам, Войнович умер от сердечного приступа. О смерти Войновича также написал в фейсбуке журналист Виктор Шендерович.

Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе, столица Таджикистана) 26 сентября 1932 года. После публикации за границей романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Войновича исключили из Союза писателей СССР, а в 1980 году его лишили гражданства и выслали из страны.

В 1986 году, будучи в эмиграции, Войнович написал антиутопию «Москва-2042». В 1990 году ему вернули советское гражданство, после чего он смог вернуться в СССР.

В 2003 году Войнович подписал письмо против войны в Чечне, а в 2015 году обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинской военнослужащей Надежды Савченко. В мае Войнович вместе с другими деятелями культуры обратился к участникам Петербургского экономического форума с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку.