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ЦСКА в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Спорт

 

Футбольный клуб ЦСКА в матче Суперкубка России обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 и в седьмой раз стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Автором единственного гола на 106-й минуте матча стал полузащитник Хетаг Хосонов. Основное время закончилось со счетом 0:0.  

На встрече присутствовали более 43 тысяч зрителей.

Ранее ЦСКА выигрывал Суперкубок России по футболу в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. В 2017 году его обладателем стал «Спартак».

Теги:
локомотив, цска, россия, футбол, em
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