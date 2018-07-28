ЦСКА в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Футбольный клуб ЦСКА в матче Суперкубка России обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 и в седьмой раз стал обладателем трофея. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Автором единственного гола на 106-й минуте матча стал полузащитник Хетаг Хосонов. Основное время закончилось со счетом 0:0.

Когда забил победный гол в Суперкубке 😝😝😝 pic.twitter.com/xCq3cWzYZn — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2018

На встрече присутствовали более 43 тысяч зрителей.

Ранее ЦСКА выигрывал Суперкубок России по футболу в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах. В 2017 году его обладателем стал «Спартак».