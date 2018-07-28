Федеральная палата адвокатов обратилась в Генпрокуратуру из-за письма ФНС о налоговом контроле

Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась в Генпрокуратуру из-за письма Федеральной налоговой службы (ФНС), в котором говорится, что присутствие адвокатов на допросах руководителей компаний является признаком нарушения налогового законодательства. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По мнению главы ФПА Юрия Пилипенко, положение письма ФНС направлено «на ущемление конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь, так как может привести к массовому нарушению прав налогоплательщиков и допрашиваемых лиц, а также воспрепятствованию участия адвокатов в допросе».

«Здесь мы сталкиваемся с тем, что вполне правомерное поведение гражданина, которое должно бы приветствоваться государством, рассматривается как провокационное и подозрительное, и об этом не стесняются говорить», — заявил Пилипенко.

ФПА попросила Генпрокуратуру проконтролировать соблюдение госорганами положений российской конституции в части соблюдения прав граждан на оказание им квалифицированной юридической помощи.

Пилипенко также обратился к руководителю ФНС России Михаилу Мишустину с просьбой исключить из письма положение, которое относит участие адвоката к числу признаков, определяющих недобросовестных налогоплательщиков.

Письмо ФНС «О профилактике нарушений налогового законодательства» опубликовали 25 июля. В нем говорится о налоговом контроле в отношении налогоплательщиков. В письме, в частности, перечисляются случаи, когда налоговые декларации считаются недостоверными, а компании — нарушителями. К признакам, подтверждающим возможную недобросовестность плательщиков, отнесены ситуации, когда руководители фирм уклоняются от явки на допросы, или когда при проведении допросов присутствуют адвокаты.

Как сообщили газете «Ведомости» в ФНС, присутствие адвоката не станет единственным критерием для аннулирования налоговых деклараций. Представитель ведомства добавил, что на добросовестные компании положения письма не распространяются.