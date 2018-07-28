В Армении суд арестовал на два месяца бывшего президента Роберта Кочаряна

Суд Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, передает Интерфакс.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя (ч. 1 ст. 300.1 УК Армении) в 2008 году. Его арестовали на два месяца. Больше никаких деталей правоохранительные органы Армении не сообщили.

Обвинения Кочаряну предъявили 26 июля.

Роберт Кочарян, который дважды занимал пост президента, с 1998 по 2008 годы, в начале марта 2008 года ввел чрезвычайное положение в стране, чтобы разогнать сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна, вышедших на улицы с требованием пересчета прошедших в феврале новых президентских выборов.

Согласно результатам выборов, с почти 53% победил Серж Саргсян — кандидат, поддержанный Кочаряном. Тер-Петросян утверждал во время митингов, что при подсчете были нарушения и что на самом деле сам он набрал не 22%, а в три раза больше.

В результате применения войсками огнестрельного оружия против разбивших в центре города палатки сотен тысяч протестующих погибли 10 человек.

Серж Саргсян ушел в отставку в апреле 2018 года, будучи уже премьер-министром после двух президентских сроков. Его назначение на пост премьера привело к массовым протестам — т.н. «бархатной революции». В результате должность премьер-министра занял лидер протестов Никол Пашинян.