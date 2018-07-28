В Сбербанке назвали небезопасные для использования банковских карт страны

Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся за границей, происходит в странах Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом самым распространенным способом кражи стало использование специальных устройств, считывающих данные (скиммеров). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Сбербанка.

«В основном это страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, которые в настоящее время еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором (чипом). Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — рассказали агентству в Сбербанке. В организации также добавили, что россияне, находясь за границей, часто теряют деньги из-за утраты или кражи пин-кода и банковской карты.

По данным экспертов Сбербанка, кража данных карт путем скимминга часто происходит или в небольших торговых точках или в банкоматах. По их словам, опасность потери средств ниже в крупных сетевых магазинах.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам без согласия владельца блокировать карты при подозрении в краже средств. Согласно нему, при подозрительных действиях со счетом клиента оператор перевода может блокировать его на срок до двух дней, а владельцу карты сообщать об этом по телефону или электронной почте. Банки также будут обязаны направлять информацию об операциях, похожих на кражи, в Центробанк.