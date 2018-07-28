The New Yorker рассказал об обвинениях главы американского телеканала CBS в домогательствах

Шесть женщин обвинили в домогательствах главу американского телеканала CBS Лесли Мунвса. Об этом говорится в расследовании журнала The New Yorker.

О домогательствах со стороны Мунвса изданию рассказали актриса Иллеана Дуглас, продюсер Кристин Питерс, сценаристки Джанет Джонс и Дайна Кирго, а также еще две актрисы, фамилии которых не названы в публикации. Материал написал автор серии расследований про продюсера Харви Вайнштейна Ронан Фэрроу.

Героини материала рассказали, что после того, как они отвергали домогательства Мунвса, в их карьерах начались проблемы. Две женщины также заявили о запугиваниях со стороны главы CBS.

Сам Мунвс заявил, что «никогда не злоупотреблял своим положением, чтобы нанести вред или помешать чьей-либо карьере».

Как передает «Би-би-си», независимые директоры CBS решили провести расследование в связи с заявлениями женщин. «Все утверждения о личном проступке должны восприниматься всерьез», — сказали на канале. Там также пообещали проанализировать результаты расследования и «принять соответствующие меры» в соответствии с ними.

Напомним, в 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В октябре несколько актрис обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. По их словам, продюсер на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На действия Вайнштейна пожаловались более 70 женщин. В мае 2018 года Ванштейну предъявили обвинения в изнасиловании.

Вскоре после начала скандала с Ванштейном в США началась масштабная кампания против сексуальных домогательств. В неподобающем поведениии позже обвинили актеров Кевина Спейса, Дастина Хоффмана, Моргана Фримена, комика Луи Си Кея и других.