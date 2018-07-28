Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы

Сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов решили отозвать законопроект, из-за которого, по мнению представителей туристической индустрии, в России могли бы закрыться визовые центры. Об этом сообщил Косачев в своем фейсбуке.

При этом Косачев отметил, что они «по-прежнему убеждены в правильности самой идеи». По его словам, законодательное оформление инициативы нужно для «защиты интересов российских граждан». Он также отметил, что сенаторы и депутаты сами проголосовали бы против законопроекта, закрывающего визовые центры. Косачев считает, что граждан «дезинформировали и запугали».

«Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии», — заключил Косачев.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» предложили поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», согласно которым визовые центры в России могли закрыться. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина объяснила, что в случае одобрения законопроекта, посольствам было бы проще закрыть визовые центры, потому что их подрядчики – преимущественно международные компании. При этом в законопроекте говорилось, что доля иностранного участия в уставном капитале компании, занимающейся посредничеством при оформлении виз, должна составлять не более 20 процентов. В противном случае она не могла бы осуществлять свою деятельность, так как МИД России не выдал бы ей аккредитацию.