В Ярославле задержали восьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии

обновление Заволжский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу задержанного Цветкова. Его арестовали до 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталию Сарбунову.

В Ярославле задержали восьмого подозреваемого по делу о пытках в исправительной колонии №1, младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя Заволжского районного суда Ярославля Анастасию Аверкиеву.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля избрал меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 26 июля арестовали на два месяца седьмого фигуранта дела Дмитрия Соловьева, младшего инспектора ИК-1.

Сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина — арестовали на 2 месяца до 22 сентября. Арест на два месяца назначили также замначальнику оперативного отделения Сергею Ефремову и заместителю дежурного Игорю Богданову. Заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа, а затем отправили под домашний арест.

Потерпевший Евгений Макаров, который до сих пор отбывает наказание в ИК-1, надлежащим образом извещен о сегодняшних заседаниях в суде, сообщил судья в ходе процесса. Прокуроры приобщили бумагу о том, что Макаров в судебных заседаниях участвовать не желает.

Фигурантов видео, опубликованного «Новой газетой», по словам следователя, помог идентифицировать врио начальника ИК-1 Владимир Московский.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой сталоизвестно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.