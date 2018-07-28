В Москве проходит митинг против повышения пенсионного возраста

В Москве на проспекте Сахарова проходит акция против повышения пенсионного возраста, организованная КПРФ.

Шествие и митинг согласованы московскими властями. По данным «МБХ-медиа», на акцию пришли около 12 тысяч человек.

Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

По словам корреспондента «Новой», на митинге выступали лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Владимир Родин.

Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

Митинги против повышения пенсионного возраста, организованные КПРФ, прошли и в других городах России. Партия оценивает количество участников в тысячи человек.

Более тысячи хабаровчан присоединились к Всероссийской акции протеста



28 июля на Комсомольской площади Хабаровска состоялся митинг в рамках всероссийской акции протеста. Если в прошлый раз (8 июля) на такой же митинг по данной теме на Комсомольскую пл...https://t.co/jr4XfSL40g pic.twitter.com/acnpOhLqj9 — КПРФ (@kprf) July 28, 2018

Многотысячный митинг против повышения пенсионного возраста прошел во Владивостоке



Сегодня одним из первых городов, открывших всероссийскую акцию протеста, организованную КПРФ против проведения пенсионной реформы и повышения НДС, стал город Владивосток...https://t.co/aUA1ohT2Sh pic.twitter.com/sV17a9qnnk — КПРФ (@kprf) July 28, 2018

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала КПРФ в проведении референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста. В ЦИКе признали неправомерной формулировку вопроса, который коммунисты предлагали вынести на референдум: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

На прошлой неделе инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение такого референдума. Для его проведения необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны. Затем ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.