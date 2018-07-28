Совет Федерации одобрил повышение НДС

Совет Федерации одобрил закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, передает Интерфакс.

Согласно обоснованию к закону, повышение НДС приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.

24 июля закон о повышении НДС в третьем чтении приняла Госдума. За законопроект проголосовала только фракция партии «Единая Россия». Как и в случае с голосованием по пенсионной реформе, все остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — выступили против.

Документ внесло правительство 16 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на повышение ставки, льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены.

В данный момент налог на добавленную стоимость в России составляет 18%. На некоторые товары и услуги распространяется НДС в 10% и 0%. Льготы распространяются на продукты питания, детские товары, книги, учебную литературу и лекарства.

Т.н. «майские указы» президента России Владимира Путина (полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») содержат указание правительству о мерах для «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны. Глава правительства Дмитрий Медведев оценил расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.