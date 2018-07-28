Во Владивостоке после митинга против пенсионной реформы задержали двух человек

Во Владивостоке после акции против повышения пенсионного возраста задержали двух волонтеров штаба Навального. Об этом «Новой газете» сообщил его координатор Владимир Дубовский.

Он рассказал, что члены штаба пришли на митинг, организованный КПРФ, против пенсионной реформы и повышения НДС. По словам Дубовского, сторонникам Навального не разрешили выступить на мероприятии, но активист также подчеркнул, что это право организаторов. После этого они попросили сторонников Навального покинуть митинг, что те и сделали, разбившись на группы. «Нас догнали сотрудники Центра противодействия экстремизму и задержали двух наших волонтеров», — сказал Дубовский.

Когда задерживали молодого человека, по словам координатора штаба Навального, полицейские не применяли к нему физической силы. Девушке же «заламывали и выкручивали руки». Обоих задержанных доставили в отделение полиции. На них составили протоколы о первичном нарушении правил порядка проведения митингов (ч.5 ст.20.2 КоАП). Причем проколы, как отметил Дубовский, были составлены за участие в несогласованном митинге против пенсионной реформы 1 июля, который проводил штаб Навального. «Сейчас они свободе с протоколами, ждем, когда назначат судебное заседание», — добавил координатор штаба.

Митинги против повышения пенсионного возраста и НДС, организованные КПРФ, проходят во многих городах России. По данным партии, в Хабаровске и Владивостоке, в них участвовали больше тысячи человек. Количество участников в Москве – около 12 тысяч.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.