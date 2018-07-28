Член ОНК сообщил о еще одном арестованном по делу о госизмене ученом

64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев в своем блоге.

Еникеев написал, что о деле Темирева ему рассказала его адвокат. По ее словам, ученого арестовали 19 июля. Она попросила Еникеева навестить его в СИЗО «Лефортово». Еникеев также сообщил, что сотрудники СИЗО, когда он интересовался, есть ли новые заключенные, рассказали только о другом ученом Викторе Кудрявцеве, не упомянув о Темиреве.

«Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали, чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли. И то, и то плохо», — написал Еникеев.

По информации правозащитников, у Темирева серьезные проблемы со здоровьем. Еникеев сообщил о планах посетить ученого в СИЗО вместе с другими членами ОНК и узнать о его состоянии. Никакой информации о деле, по которому арестовали Темирева, Еникеев не привел.

Ранее Еникеев обнаружил в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене ученого из предприятия «Роскосмоса» Виктора Кудрявцева. О его аресте стало известно 22 июля. По данным «Коммерсанта», Кудрявцева обвинили в государственной измене за передачу секретных данных стране НАТО. Сам он вину не признает.