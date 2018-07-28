У здания Совета Федерации прошли одиночные пикеты в поддержку независимых кинофестивалей

У здания Совета Федерации прошли одиночные пикеты против ужесточения правил работы кинофестивалей. Об этом «Новой газете» сообщил участник акции и член федерального совета партии «Яблоко» Николай Кавказский.

По его словам, одиночные пикеты длились около двух часов, в них участвовали около десяти человек, которые друг друга сменяли. «Все прошло без происшествий», хотя к нескольким участникам акции подошли полицейские и переписали их паспортные данные. Также Кавказский сказал, что мимо пикетирующих проходили сенаторы. «Они смотрели на наши требования, поэтому, может быть, это на что-то повлияет», — отметил он.

Кавказский также выразил готовность «подключаться к тем действиям и компаниям, которые будут проводиться по этой теме». По мнению Кавказского, «это действительно вопиющая ситуация» и ужесточение правил работы кинофестивалей может поставить под вопрос «вообще дальнейшее существование независимых кинофестивалей».

Напомним, Государственная дума на заседании 26 июля приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий работу кинофестивалей. Закон позволяет кинофестивалям, включающим в себя конкурсную программу, показывать фильмы без прокатного удостоверения, ужесточая тем самым, как отмечают эксперты, работу неконкурсных фестивалей и ретроспектив. Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» дают определение «кинофестивалю», сводя понятие только к конкурсным фестивалям, — «может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов». В законопроекте также говорится о создании составляемого ежегодно специального перечня таких фестивалей.