Совфед одобрил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие закона, по которому получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на чемпионате мира 2018 смогут многократно въезжать в Россию без визы до конца года. Об этом сообщил ТАСС.

Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех фракций — Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов («Единая Россия») и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также группа из еще семи депутатов.

Проект закона прошел третье чтение в Госдуме 26 июля. По словам Володина, рассмотрение документа должно было происходить в приоритетном порядке.

О том, что владельцы Fun-ID смогут посетить страну без виз, впервые заявил президент России Владимир Путин после финала чемпионата мира.

Изменения предлагается внести в закон «О подготовке и проведении в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

Напомним, заявки на получение паспортов болельщика подали в общей сложности более 980 тысяч человек, при этом более 60% из них — болельщики из зарубежных стран.