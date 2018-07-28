Писателя Владимира Войновича похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны писателя Владимира Войновича пройдут на Троекуровском кладбище 30 июля, прощание состоится в тот же день в Центральном доме литераторов в 11:00.

Войнович умер в возрасте 85 лет поздно вечером 27 июля от сердечного приступа.

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Писатель родился в Сталинабаде (Душанбе, столица Таджикистана) 26 сентября 1932 года. После публикации за границей романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Войновича исключили из Союза писателей СССР, а в 1980 году его лишили гражданства и выслали из страны.

В 1986 году, будучи в эмиграции, Войнович написал антиутопию «Москва-2042». В 1990 году ему вернули советское гражданство, после чего он смог вернуться в СССР.

В 2003 году Войнович подписал письмо против войны в Чечне, а в 2015 году обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинской военнослужащей Надежды Савченко. В мае Войнович вместе с другими деятелями культуры обратился к участникам Петербургского экономического форума с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку.