Путин наградил орденами тренера и двух игроков сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, а капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — ордена Почета. Церемонию вручения наград президентом России Владимиром Путиным показывал телеканал «Россия 24».

Еще 20 членов сборной и шестерых тренеров команды Путин наградил почетными грамотами. «Теперь все от вас ждут новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем», — сказал президент.

По информации РИА Новости, в ответ Черчесов подарил Путину мяч с автографами и фотографиями игроков. Церемония вручения госнаград проходила в Екатерининском зале Кремля.

Напомним, сборная России по футболу во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.