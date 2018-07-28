Юлия Шестун объявила об участии в выборах главы Серпуховского района

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) вручила удостоверение кандидата на должность главы Серпуховского района Юлии Шестун, муж которой на данный момент является руководителем района и находится в СИЗО. Об том Шестун заявила РБК.

«Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа», — сказала Шестун. По ее словам, она будет настаивать на закрытии полигона ТБО «Лесная».

Мужу Шестун Александру Шестуну так и не удалось получить необходимые документы для регистрации счета избирательной кампании, при этом весь пакетов документов передали в ТИК для регистрации, а счет компании оформили на адвоката.

По словам жены главы Серпуховского района, если в итоге зарегистрировать Александра Шестуна в качестве кандидата на пост главы района не удастся, сторонники поддержат Юлию Шестун.

Напомним, 13 июня в доме Шестуна прошли обыски. Затем его задержали, а после заключили под стражу по решению Басманного суда. Ему вменяют статью о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово в 2008 году.

Несмотря на арест, Шестун намерен баллотироваться на пост главы Серпуховского муниципального района 9 сентября. В начале июля глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий со стороны руководства СИЗО для его выдвижения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о нарушении избирательных прав Шестуна.