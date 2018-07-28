В городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В крупных городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, большинство из них организовывала КПРФ. В Москве, по информации партии, вышли 100 тысяч человек, в «Белом счетчике» насчитали 12 тысяч человек, а в МВД — 6,5 тысяч человек.

Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

В Санкт-Петербурге акция состоялась возле Финляндского вокзала. По данным полиции, на площадь пришли 1,5 тысячи человек. В ведомстве заявили, что нарушений не зафиксировали. Во время протестной акции, по информации «Эхо Москвы», активисты «Открытой России» выбросили в мусорное ведро портреты депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу.

«В Пскове на митинге полицейские отобрали у депутата областного собрания от КПРФ Виктора Дули плакаты с надписями “Путин – главный враг России” и “Единая Россия голосует за грабеж народа”», — говорится в сообщении.

Еще около двух тысяч человек пришли на митинг в Новосибирске (в КПРФ заявили о 3,5 тысячах участниках, а в полиции об 1,2 тысячах), примерно о тысяче пришедших заявляют в Липецке, Казане, Краснодаре, Владикавказе, Калининграде, Самаре.

«Защитим свое будущее». В митинге против повышения пенсионного возраста приняло участие более 2 тысяч новосибирцев



Новосибирск присоединился к Всероссийской акции протеста, объявленной КПРФ 28 июля. Выступавшие выражали решительный протест против повы...https://t.co/gN3MwAqgSj pic.twitter.com/qboHlXxIpN — КПРФ (@kprf) July 28, 2018

На протестную акцию вышли в Томске, Ангарске, Ростове-на-Дону, Сургуте, Пензе. На акции в этих городах приходили менее одной тысячи человек. При этом оценки организаторов и полицейских разнятся.

По информации корреспондента «Новой газеты», организаторы акции в Омске насчитали три тысячи пришедших, а полиция 640. В лозунгах на плакатах часто повторялись фамилии первых лиц государства и слово «позор».

Фото: «ВКонтакте» КПРФ, Омск

«Время лжи, спокойного грабежа граждан нашей страны закончилось. Россия просыпается… Мы не сложим оружие и после 24 сентября (второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста — прим.ред.). У нас нет другого пути: все прочие способы борьбы с этой властью исчерпаны», — заявлял депутат Госдумы Александр Кравец.

Во время акции также шли сборы подписей: КПРФ собирала их за референдум против повышения пенсионного возраста, а Общественный городской совет (ОГС) – за запрет партии «Единая Россия», так как , по их мнению, деятельность партии «противоречит Конституции России». Эти подписи, по словам председателя ОГС Игоря Басова, передадут в Генеральную прокуратуру.

Окончательных итогов о количестве участников акции по всей России организаторы и полицейские не приводили. Ресурс МБХ, вел трансляции с митингов из 90 городов.