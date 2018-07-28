На дороге в Подмосковье перевернулся автобус. Пострадали 20 человек

На трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

По информации агентства, 13 человек находятся в больнице Домодедова, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска. Среди пострадавших также есть как минимум четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Автобус следовал из Москвы в Ижевск, в момент ДТП в нем находились 29 человек, в том числе два водителя. Пассажирами были артисты удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок». Они возвращались домой после гастролей в Италии.

Официальные причины аварии не называются. Однако источники РБК в МЧС утверждают, что одной из версий причин ДТП является ошибка водителя. Источники Интерфакса заявляют, что другая версия аварии— сложные погодные условия.

Напомним, 12 апреля 2018 года в результате столкновения автобуса и легкого автомобиля на трассе в Подмосковье пострадали не менее 15 детей, водитель легкового автомобиля погиб. В автобусе находились 54 человека, из них 40 детей, которые возвращались в Клин из экскурсии в Ногинск.