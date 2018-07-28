NASA определила пять лучших проектов по строительству жилья на Марсе

NASA и Университет Брадли выбрали пять проектов конкурса 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, который был посвящен разработке жилья для астронавтов на Марсе. Об этом сообщается на сайте NASA.

Теперь финалисты конкурса должны построить экспериментальные модели своих проектов размером один к трем. Реальный размер жилища должен составлять 300 кв м и рассчитан на четырех человек, которые проведут там год. Авторы проектов также должны учитывать, из каких материалов будет построено жилье.

Команда из Арканзаса, которая получила первое место, назвала свой проект Zopherus. Согласно задумке, на Марс должен высадиться модуль, который после приземления отправит роботов добывать материалы для строительства жилья. После этого модуль должен будет напечатать на 3D принтере дома и лаборатории, а структура будет напоминать пчелиные соты. И только после этого на Марс сможет прилететь человек.

Команда, занявшая второе место, предложила строить дом в форме цилиндра, который необходимо разделить на четыре этажа: гараж и лаборатория, вторая лаборатория и кухня, спальни и рекреационные комнаты.

Участники третьего проекта предложили построить помимо жилья сад, который будет находится под специальным защитным куполом. Все пять группы получили грант на реализацию своих проектов. По мнению NASA, это приблизит человечество к колонизации новых планет.

Напомним, в июле этого года группа астрофизиков обнаружила жидкую воду на южном полюсе Марса: соленое подледное озеро. Его размер составлять около 20 км, а находится вода на глубине 1,5 км в районе Planum Australe. Именно в воде, как утверждают ученые, могут быть найдены живые организмы или их остатки.

Кроме того, американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска потенциально пригодных для жизни планет.