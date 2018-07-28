«ОВД-Инфо»: в Дмитровском районе задержали 12 человек возле мусорного полигона

В Дмитровской районе сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, которые пытались остановить мусоровозы, направлявшиеся к мусорному полигону рядом с деревней Непейно. Об этом сообщается на сайте ресурса «ОВД-Инфо».

О случившемся ресурсу сообщил муж одной из задержанных Алексей Токарев. По его словам, люди пытались остановить мусоровозы, так как у водителей «не было документов».

«Активисты вызвали полицию, но на них «налетели сотрудники» и задержали», — передает «ОВД-Инфо» слова Токарева. Он также заявляет, что полицейские не сообщают причины задержания его жены.

Напомним, 16 июля четыре жительницы деревни Щелканово Рузского района объявили бессрочную голодовку. Они выступают против строительства мусорного полигона «Сычево», на который планируется вывозить отходы взамен свалки «Ядрово» в Волоколамске.