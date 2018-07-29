СМИ: в отравлении Скрипалей участвовали две группы людей

Две группы людей участвовали в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. О такой версии, которую изучают в антитеррористическом подразделении полиции Великобритании, сообщила газета The Mirror.

В публикации издания говорится, что одна группа привезла нервно-паралитический газ «Новичок» в страну, а другая группа совершила отравление.

В The Mirror со ссылкой на следствие подчеркивают, что «Новичок» ввезли в Великобританию под видом парфюмерии. При этом флакон, который нашли двое других отравившихся этим газом, не использовался для покушения на Скрипалей.

Ранее в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери, нашли двух британцев — Дон Стерджесс и Чарли Роули. Полиция сообщила, что их, как и Скрипалей, отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Позже Стерджесс умерла, а Роули выписали из больницы.

Брат Роули рассказал СМИ, что пара оказалась в больнице после того, как подобрала на улице флакон из-под духов. Они распылили жидкость из флакона, и Роули почувствовал аммиачный запах. Стерджесс предположительно нанесла себе яд на запястья, это и стало причиной ее смерти.

Напомним, в марте бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств.