Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом возле посольства Словакии

Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в нападении с ножом на полицейского возле посольства Словакии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Согласно информации полиции, мужчину задержали в Московской области, имени его не называется.

Инцидент произошел 27 июля в 15:00 недалеко от посольства Словакии, на 1-й Брестской улице. Полицейскому нанесли семь ножевых ранений, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.

По факту случившегося главное Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Полицейский остался жив, а нападавшего объявили в розыск. СМИ сообщали, что подозреваемый родился в 2000 году, а его имя начинается на букву И.