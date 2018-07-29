Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом возле посольства Словакии
Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в нападении с ножом на полицейского возле посольства Словакии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
Согласно информации полиции, мужчину задержали в Московской области, имени его не называется.
Инцидент произошел 27 июля в 15:00 недалеко от посольства Словакии, на 1-й Брестской улице. Полицейскому нанесли семь ножевых ранений, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу.
По факту случившегося главное Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Полицейский остался жив, а нападавшего объявили в розыск. СМИ сообщали, что подозреваемый родился в 2000 году, а его имя начинается на букву И.
❗️❗️❗️— Марина Саакян 🇷🇺 (@marinochka_san) July 27, 2018
Дерзкое нападение с ножом на московского полицейского
МВД предупреждает, что преступник, напавший на полицейского в Москве, вооружен и очень опасен.
Его приметы: на вид 25-30 лет, высокого роста, около 180 сантиметров. Будьте осторожны!!! pic.twitter.com/Xs0Gc7ggqS