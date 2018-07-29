В Подмосковье умер пострадавший в драке с сотрудниками ДПС

В Подмосковье возле одного из баров произошла драка с участием нескольких сотрудников ДПС в форме, один из пострадавших Евгений Толстов скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По информации телеканала, Толстов отдыхал в баре с друзьями, один из них разбил стакан и заплатил за ущерб. После этого, как сообщает «Московский комсомолец», сотрудник ДПС предложил выйти на улицу.

Возле бара завязалась драка, которая попала на камеры видеонаблюдения. Сколько точно сотрудников ДПС участвовали в ней не уточняется. СМИ называют цифру пять-шесть человек, при этом три сотрудника ДПС были в форме.

Следственный комитет (СК) по Московской области заявил, что один из полицейских попал в больницу, а человек, с которым он дрался впал в кому. СК также завел уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.