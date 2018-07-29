В Германии предложили ограничить срок полномочий канцлера

В Германии необходимо ограничить срок полномочий федерального канцлера восьмью или десятью годами, такое заявление глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СДПГ) Кристиан Линднер сделал изданию Bild.

«Все предыдущие главы правительств были прогрессивнее госпожи Меркель. Это связано с длительностью нахождения у власти», — пояснил Линделл.

По его мнению, при канцлере Ангеле Меркель, которую выбирают четвертый раз подряд, происходит «политический застой».

Последний раз бундестаг проголосовал за назначение на пост федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которую выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер, 14 марта.

До этого Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Олафом Шольцем подписали коалиционное соглашение. Именно эти партии заняли большинство мест в бундестаге.

Меркель находится у власти с 2005 года. В ФРГ только три канцлера из восьми занимали свой пост больше десяти лет: Конрад Аденауэр (1949-1963), Гельмут Коль (1982-1998) и Меркель.