Во ФСИН предложили организовать воспитательные собрания для «позорящих коллектив» сотрудников

Во ФСИН предложили организовать общие собрания, на которых будут поощряться лучшие сотрудники и осуждаться те, кто «позорит коллектив», об этом Интерфаксу заявили в ведомстве.

«Пусть коллектив тоже иной раз, не только руководитель, но и сам коллектив говорит "спасибо" своим коллегам и ругает, если надо», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие собрания могут проходить в форме офицерских собраний и даже женсоветов. Собеседник Интерфакса уточнил, что это не значит, что во ФСИН планируют вернуться к форме «комсомольских собраний».

«Почему-то в США, даже если вы зайдете в предприятие "Макдональдс", то вы увидите "Лучший за неделю", "Лучший за месяц", а мы почему-то, когда у нас были вымпелы и мы определяли лучших на своем месте, вдруг стали этого стесняться резко. Это неправильно», — заключил сотрудник ФСИН.

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Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.