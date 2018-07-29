В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Ко Дню военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел Главный военный парад, в нем приняли участие четыре тысячи военных, около 40 самолетов и вертолетов и около 40 боевых кораблей, сообщает «Эхо Москвы».

Парад принимал верховный главнокомандующий страны президент Росси Владимир Путин. Открыл праздничное мероприятие противодиверсионный катер «Нахимовец», а за ним выплыли катер «Юнармеец Заполярья» и десантный катер с ботиком Петра I.

В Кронштадте в параде приняли участие катера «Чувашия», «Гейзер» и «Серпухов», корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Горшков».

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. Собрали яркие кадры с мероприятия. pic.twitter.com/apaUDhZFep — ТАСС (@tass_agency) July 29, 2018

В честь дня ВМФ парад прошел в Севастополе, туда приехал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Мероприятие началось с выстрела из 200-летней пушки.

Еще один парад прошел во Владивостоке в Амурском заливе. В нем участвовали около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и более 1,5 тысяч военнослужащих.