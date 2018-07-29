В британских школах на 40% снизилось число учащихся из России

В Великобритании за последние три года число россиян, которые учатся в школах страны, уменьшилось почти на 40%. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на данные Совета независимых школ (ISC).

По данным ISC, в 2015 году в британских школах было 2795 учеников из России, а в апреле этого года уже 1699. В совете не назвали, по какой причине эта цифра уменьшилась.

«Цифры, показывающие снижение, могут быть кратким всплеском, а могу указывать и на изменение в образовательных вкусах у состоятельных россиян. Время покажет», — отметил в разговоре с The Telegraph Ральф Лукас, шеф-редактор издания The Good School Guide, составляющего обзоры британских школ.

Напомним, в апреле Россотрудничество предложило студентам, обучающимся в «недружественных» странах, вернуться в Россию. Для этого ведомство запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!».