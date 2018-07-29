После митинга против пенсионной реформы задержали четырех человек

Задержание одного из участников митинга 29 июля в Москве, Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Сотрудники правоохранительных органов после митинга на проспекте Сахарова против повышения пенсионного возраста задержали четырех человек, в том числе председателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова.

Среди задержанных также есть ведущий, который координировал выступления на сцене, Михаил Чичков и журналист SotaVision. По информации корреспондента «Новой газеты», Бойко задержали после того, как он подошел узнать за что задерживают сторонника Навального.

Пресс-секретарь Либертарианской партии заявила, что полиция увела в автозак Бойко, Чикова и Степанова за выступления на сцене. Корреспондент SotaVision сообщил, что их везут в ОВД Красносельский.

Ранее на проспекте Сахарова в Москве завершился согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, который организовала Либертарианская партия.

В пресс-службе столичной полиции Интерфаксу заявили, что на акцию пришли 2,5 тысячи участников. По данным «Белого счетчика» к 15:00 на митинг пришли 5,5 тысяч человек.

На митинг призвали прийти не только тех, кто выступает против увеличения пенсионного возраста, но и тех, кто недоволен ростом цен на бензин, увеличением НДС, а также вступлением в силу так называемого «закона Яровой».

Днем ранее, 28 июня в крупных городах России также прошли митинги против повышения пенсионного возраста, большинство из них организовывала КПРФ. В Москве, по информации партии, вышли 100 тысяч человек, в «Белом счетчике» насчитали 12 тысяч человек, а в МВД — 6,5 тысяч человек. Полиция во времяи после акции никого не задерживала.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

Лилит Саркисян