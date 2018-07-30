В Москве задержали адвоката Третьякова по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

В аэропорту Шереметьево задержали адвоката Игоря Третьякова по делу о хищениях в Научно-производственном объединении (НПО) им. Лавочкина, входящего в «Роскосмос». Об этом Интерфаксу сообщила его жена Анна.

По ее словам, после того как они прилетели из Иркутска, около 20:40 к супругам подошли шестеро мужчин в штатском и попросили Третьякова проследовать за ними.

«Мы, конечно, понимали, что возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов. Я не знаю, кто они и куда они уехали», — рассказала она.

Позднее Анна со ссылкой на адвоката сообщила, что Третьякова доставили в главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве.

Ранее Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».

По словам Лемешевского, адвокаты помогли сэкономить предприятию около 5,7 миллиардов рублей — именно на такую сумму были поданы иски к организации за 32 сорванных госконтракта, когда Лемешевский возглавил НПО. Гендиректор свою вину не признает.