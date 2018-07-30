«Коммерсант»: арестованного ученого Темирева обвинили в передаче данных о военной технике ВМФ

Руководителя малого инновационного предприятия «Мехатроника» и совладельца конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы» Алексея Темирева обвиняют в утечке закрытой информации о разработках для военно-морского флота (ВМФ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в оборонной промышленности.

Причиной ареста ученого из Новочеркасска могла стать утечка закрытой информации о «весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ».

По информации издания, «Мехатроника» разрабатывала системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (СКД АБ), которые устанавливаются на подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» и позволяют определять техническое состояние АБ в режиме реального времени.

Об аресте Темирева по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) стало известно 28 июля от члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева. Как сообщил правозащитник, ученый находится в СИЗО «Лефортово», у него серьезные проблемы со здоровьем. Дело Темирева рассматривается под грифом «секретно».