Дарасунский рудник, чьи работники ранее объявили голодовку, приостановит работу из-за финансовых проблем

Золотодобывающий Дарасунский рудник в Забайкальском крае приостанавливает работу с 1 августа на два месяца из-за финансовых проблем. Об этом Интерфаксу рассказал генеральный директор предприятия Евгений Рогалев.

«Из пяти шахт осталась одна, оборудование изношено на 90%, нужен большой кредит. Без денег мы золото здесь взять не сможем, надо восстановить весь рудник», — сообщил он. По его словам, во время простоя 428 сотрудников будут получать две трети от средней заработной платы.

Ранее 92 работника рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат за май и июнь. Предприятия задолжало шахтерам около 32 миллионов рублей. 26 июля девять шахтеров были доставлены в больницу с головокружением, недомоганием и повышенным давлением.

27 июля работники приостановили акцию после выплаты части зарплат. Они предупредили, что голодовка возобновится, если в течение нескольких дней задолженность не погасят.

Забайкальская прокуратуру возбудила административное дело в отношении рудника по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В сентябре 2017 года работники Дарасунского рудника также объявляли голодовку из-за задержек зарплат. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее уволенные с предприятия без погашения долгов по зарплате. Всего под сокращение попали около 500 человек, никто из них не получил расчетные выплаты. Через три дня после начала акции шахтерам все же выплатили зарплату.