Против киностудии «Чеченфильм» возбудили дело о мошенничестве на сумму более 21 миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против ГУП «Киностудия «Чеченфильм». Об этом РБК сообщили источники в киноотрасли и центральном аппарате МВД России.

Согласно материалам дела, Министерство культуры перечислило киностудии 21,9 миллиона рублей на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова в 2011 году.

В 2014 году суд обязал «Чеченфильм» выплатить основную сумму долга и 1,4 миллиона рублей процентов, однако в том же году киностудия была ликвидирована. Как сообщает РБК, фильм, на который были перечислены средства, снят не был.

ГУП «Чеченфильм» учредило Минимущество Чеченской республики в 2009 году. В состав попечительского совета предприятия входили глава региона Рамзан Кадыров, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Наумов, художник Зураб Церетели и певец Иосиф Кобзон.​ Согласно данным базы СПАРК, в 2011 году выручка киностудии составила 10,5 миллиона рублей.

Ранее полиция возбудила дело о хищениях более 7 миллионов рублей у Фонда кино против «Кинокомпании КИТ». Деньги были взяты на создание фильма «Мотылек», сценаристом которого выступил актер Иван Охлобыстин. В пресс-службе «Кинокомпании КИТ» заявили, что не имеют отношения к данной истории.

Еще одно дело было заведено на руководителей ООО «Маяковский», взявших у Фонда кино более одного миллиона рублей на создание фильма «ВМаяковский». По словам режиссера Александра Шейна, сроки по возврату долга не были нарушены, и компания намерена исполнить обязательства договора.