Экс-посол США в Москве Макфол заявил о завершении научной карьеры из-за российских санкций

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал о прекращении научной работы, поскольку Россия внесла его в санкционные списки и запретила ему въезд в страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Макфол сообщил, что является профессором Стэндфордского университета с 1995 года и что его научная деятельность посвящена исследованиями о России.

По его словам, из-за санкций теперь он не может приезжать в страну для осуществления научной работы. «Моя академическая карьера, основанная на написании материалов и проведении реальных исследований, закончена», — заявил он.

Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. В 2016 году против него ввели персональные санкции из-за того, что дипломат, по мнению российского МИДа, «целенаправленно портил двусторонние отношения». Профессор предположил, что попал под санкции из-за своих связей с бывшим президентом США Бараком Обамой.

В июле 2018 года Генпокуратура России сообщила о намерении допросить Макфола по делу о мошенничестве, заведенном на основателя фонда Hermitage Capital, международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера. По данным ведомства, в 2009-2010 годах Макфол занимался компиляцией докладных записок о ходе следствия по делу юриста фонда Сергея Магнитского, раскрывшего схему хищений из российского бюджета.