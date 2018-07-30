Путин подписал закон об ужесточении наказания за проведение азартных игр без лицензии

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в ст. 171.2 УК РФ об ужесточении наказания за незаконную организацию и проведение азартных игр без лицензии, сообщает Интерфакс.

Теперь нарушителей будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. В документе предусмотрены обязательные работы от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы сроком до четырех лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Если организация азартных игр, в том числе в интернете, была проведена группой лиц, то штраф увеличивается до 1 миллиона рублей, а срок лишения свободы до пяти лет.

Если лицо воспользовалось служебным положением и получает доход в особо крупном размере (более 1,5 миллиона рублей), то штраф возрастает до 1,5 миллиона рублей, а лишение свободы до шести лет.

Путин также подписал закон о введении административного штрафа за аналогичные нарушения для юридических лиц: он составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. За повторное нарушение будут штрафовать до двух миллионов рублей.

Закон о запрете азартных игр в России был принят в 2006 году. Все казино закрылись к 2009 году. Азартные игры разрешены только в специально выделенных зонах: «Азов-Сити» под Ростовом-на-Дону, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Янтарная» в Калиниградской области и игорная зона в Приморье.

После закрытия казино часть игорного бизнеса перешла в интернет. В 2017 году онлайн-казино Azino777 стало крупнейшим рекламодателем на российском рынке онлайн-видео. На его долю пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете.