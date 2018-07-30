Адвокат обратился в СК с заявлением о пытках подзащитного полицейскими в Дагестане

В Следственный комитет по Дагестану (СК) с заявлением о пытках полицейскими своего подзащитного Магомедзапира Кадирагаева обратился адвокат Магомед Гусейнов. Об этом сообщило издание «Кавказ.Реалии».

По словам адвоката, полицейские заставили Кадирагаева «оговорить себя», то есть признаться в убийстве своего отца. По информации «Кавказ.Реалии», после мужчина отказался от признательных показаний.

Гусейнов заявляет, что у стороны защиты есть показания свидетелей и результаты медицинского освидетельствования, которые подтверждают, что Кадирагаева «заставили» взять вину на себя под пытками.

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Напомним, в конце декабря 2017 года полицейские обнаружили тело жителя Дагестана Абдулагата Кадирагаева. По подозрению в убийстве задержали старшего сына Магомедзапира Кадирагаева, жену старшего сына и его друзей. В отделении полиции, по словам родственников, мужчину пытали, а после отпустили.

Однако через несколько дней полицейские опять задержали Кадирагаева и, по его словам, снова начали пытать. Он рассказал, что ему надели на голову пластиковый пакет, замотали скотчем и стали подключать разряды тока. Мужчина утверждает, что провода присоединяли к половым органам, а его самого подвешивали к потолку.