В Индонезии более 500 альпинистов заблокированы на горе после землетрясения

обновление 12:01 По данным Reuters, в момент землетрясения на горе было 820 человек, сейчас остаются — 689. При этом всего от землетрясений пострадали около 335 человек — преимущественно, от разрушения зданий.

560 альпинистов оказались заблокированы горе Ринджани, находящейся на острове Ломбок в Индонезии, после землетрясения магнитудой 6,4. На острове также погибли не менее 16 человек, около 160 человек получили травмы, сообщает Telegraph.

В результате землетрясения для альпинистов оказался невозможным спуск с горы — все маршруты завалены тоннами камней и грязи. Для спасения альпинистов была развернута спасательная операция: пока спасательные команды пытаются вывести часть людей с пеших маршрутов на горе, с помощью вертолетов уже удалось отправить провизию нескольким группам.

В числе альпинистов оказались граждане США, Нидерландов, Франции, Германии и Тайланда. Как сообщило посольство в Индонезии ТАСС, россияне в результате землетрясения не пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 6:47 по местному (GMT+8) времени 29 июля (по мск — 23:47 28 июля) близ города Матарам на индонезийском острове Ломбок. Его очаг залегал на глубине 7,5 километров — в пострадавшем районе было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7.