Активисты выпустили в Неву 25 пенопластовых «плакатов» в поддержку политзаключенных и Сенцова

Гражданские активисты, которые пожелали остаться неизвестными, выпустили в Неву 29 июля куски пенопласта с надписями в поддержку украинских политзаключенных в России и режиссера Олега Сенцова. Об этой акции у себя в фейсбуке рассказал правозащитник Динар Идрисов.

Акции называлась «Белые кораблики» и проводилась в празднование Дня военно-морского флота. По словам Идрисова, цель активистов была отвлечь общество «от пафоса праздничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитаризации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам-соседям».

Позже на пенопласт в реке пожаловался в 52 отделение полиции один из местных жителей, сообщила «Фонтанка». По информации газеты, сотрудники правоохранительных органов достали 25 «предметов плавучей "агитации"» и отправили их на склад, а также возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.