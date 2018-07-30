«Негативные» новости вернулись на сайты управлений МВД после окончания чемпионата мира по футболу

Региональные управления МВД вновь начали регулярно публиковать новости о происшествиях после почти двухмесячного перерыва, связанного с распоряжением руководства не обнародовать негативную информацию в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018, пишет «Медиазона».

Издание проанализировало сайты всех 84 региональных управлений МВД на предмет таких публикаций во время запрета (до 25 июля), и после окончания этого срока.

«Так, за почти полный месяц с 1 по 25 июля на сайтах МВД появилось 118 сообщений о задержаниях и раскрытии преступлений, а также сводок о происшествиях. Но за один только день 26 июля было опубликовано сразу 200 таких сообщений», — выяснила «Медиазона».

Ранее СМИ сообщали, что чемпионата мира по футболу МВД России запретили публиковать «негативные» новости, касающиеся раскрытия преступлений и задержания подозреваемых. Тогда в некоторых региональных пресс-службах подтвердили, что существует «особое распоряжение», из-за которого в полиции внимательно отслеживает публикации о преступлениях. Однако о конкретной причине введения подобных мер не сообщалось.

В сети также появилась фотография телеграммы, в которой сказано, что с 5 июня по 25 июля требуется «года приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий».