Патриарх Кирилл назначил нового главу церковного объединения «Софрино». С утра полиция «усилила охрану» на предприятии

Патриарх Кирилл назначил Григория Антюфеева и.о. гендиректора художественно-производственного объединения «Софрино», сообщает Интерфакс. Ранее стало известно об увольнении со всех постов в Русской православной церкви предыдущего директора предприятия — Сергея Пархаева.

Ранее ТАСС сообщило о том, что утром на предприятие в подмосковном Софрино (Пушкинский район) прибыла полиция для проведения обысков. По данным агентства, на фабрику никого не пускали.

Позднее Интерфакс опроверг информацию об обысках: источники в правоохранительных органах сообщили им, что на предприятии была усилена охрана «по просьбе представителя РПЦ до назначения нового гендиректора предприятия».

Об увольнении Сергея Пархаева со всех должностей в РПЦ сообщила пресс-служба церкви 29 июля. Помимо предприятия «Софрино», Пархаев также руководил гостиницей Московского патриархата «Даниловская», патриаршими резиденциями в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

«Пархаев в 2000-х сконцентрировал в своих руках управление практически всеми ключевыми предприятиями РПЦ. Именно «Софрино» и «Даниловская» — основные предприятия, за счет которых формируется бюджет патриархии», — рассказал «Коммерсанту» руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. В 2016 году выручка «Софрино» составила 2,65 милилардов рублей, гостиницы «Даниловская» — 100 миллионов.

В 2017 году был заочно арестован экс-председатель председатель правления и совладелец обанкротившегося банка «Софрино» Дмитрий Малышев. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — следствие оценило хищение как минимум в 50 миллионов рублей. Банк был лишен лицензии в 2014 году. Сергей Пархаев также был совладельцем банка (ему принадлежало 15,62%).