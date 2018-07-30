ОНФ заявил о нехватке учителей в российских школах

В российских школах не хватает преподавателей русского и иностранных языков языка, а также учителей математики и начальных классов. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования», проводившие мониторинг зарплат и нагрузки учителей, передает РБК.

В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Выяснилось, что на сегодняшний день полностью укомплектованными являются 52% школ в стране, в 37% учебных заведений не хватает одного-трех учителей по определенным предметам, а еще в 11% нет трех и более преподавателей.

«Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Вместе с тем, в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что ведомство изучит исследование ОНФ, и отметили, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами.

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В мае этого года профзоюз учителей сообщил о невыполнении так называемого «майского указа» президента Владимира Путина от 2012 года, в котором говорилось о доведении заработной платы преподавателей до средней зарплаты в регионе. В докладе экспертного центра Конфедерации труда России отмечалось, что действующая система, при которой часть зарплаты учителя привязана к результатам его работы, из-за отсутствия четких критериев оценки эффективности «позволяет манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей».