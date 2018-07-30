ФАС проверит рекламу Bork с использованием фрагментов из интервью Путина

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламный ролик производителя бытовой техники Bork — фирма использовала интервью 2012 года с президентом Владимиром Путиным, в котором мелькает ее техника. Об этом сообщает RNS.

Как отметили в ФАС, обращений в ведомство пока что не поступало.

О том, что российская фирма бытовой техники Bork показывает в своих розничных магазинах (как минимум в торговом центре «Метрополис») фрагменты из передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, сообщил «Проект». Видео было размещено на официальном канале бренда в Youtube еще в конце мая, авторы добавили номера моделей появившейся в ролике продукции.

Как отметил «Проект», согласно закону «О рекламе» (п.5 ст.5) реклама не должна содержать «указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами».