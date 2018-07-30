Мосгорсуд перевел фигуранта «дела Гайзера» Москвина под домашний арест и отправил его дело на пересмотр

Мосгорсуд отменил приговор и вернул на новое рассмотрение дело в отношении финансиста Демьяна Москвина — в мае тот был приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей за участие в преступном сообществе, мошенничество и отмывание средств, сообщает РАПСИ.

Мосгорсуд также изменил Москвину меру пресечения — он до 30 сентября (по данным ТАСС, до 17 сентября) будет находиться под домашним арестом. Дело будет возвращено в Замоскворецкий районный суд Москвы, но другому составу судей.

Приговор Демьяну Москвину был вынесен 2 мая. Суд установил, что Москвин был участником преступного сообщества, которое действовало в Коми под руководством бывшего главы республики Вячеслава Гайзера и других чиновников. «Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Суд признал виновным Москвина в организации преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК), а также в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК).

По версии следствия, фигуранты «дела Гайзера» похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» во время его приватизации в 2010 году. Обвинение оценило ущерб в 3,35 миллиардов рублей. Кроме этого, фигурантов дела обвиняют в том, что они завладели средствами ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» более чем на 67 миллионов рублей, получили свыше 198 миллионов рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 989 миллионов рублей.