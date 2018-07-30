Госдума объявила конкурс на изучение зарубежного опыта по регулированию соцсетей

Аппарат Госдумы заказал проведение исследования за 4 млн рублей о том, как за рубежом регулируются социальные сети. Заявка размещена на сайте госзакупок.

Перед исполнителем поставлена задача выяснить, как в других странах государство взаимодействует с владельцами и пользователями соцсетей, что понимается под термином «социальная сеть» и какими правовым статусом обладают пользователи и владельцы соцсетей.

«В связи с ростом популярности соцсетей среди граждан остро встал вопрос о необходимости законодательного урегулирования отношений в соцсетях», — говорится в техническом задании. Победитель конкурса должен будет подготовить предложения по совершенствованию законодательства.

Как подсчитал «Коммерсант», Госдума заказала 27 исследований на сумму более 182 млн рублей с апреля по июля. Среди этих исследований есть запрос на изучение активности депутатов Госдумы в соцесетях. Выполнением этого задания за 6,5 млн рублей займется Центр политических технологий.