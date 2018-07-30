Адвокат попросила госзащиту для жертвы пыток в ярославской колонии Макарова

В Следственный комитет России (СК) с просьбой предоставить государственную защиту жертве пыток в ярославской исправительной колонии №1 Евгению Макарову обратилась адвокат Екатерина Бирюкова, об этом правозащитница рассказала на своей странице в фейсбуке.

«В плане юридической защиты нет никаких проблем. В плане обеспечения физической защиты — мы обеспечить не можем и не доверяем тюремному начальству», — рассказала Бирюкова.

По ее словам, подзащитный опасается того, что его могут убить, представив это как самоубийство. Макаров не выходит из одиночной камеры, где находится под видеонаблюдением, и просит не вывозить его никуда без присутствия адвокатов.

В настоящее время Евгений Макаров находится в ярославкой колонии №8 — в декабре прошлого года его перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) ИК-8. Как отмечала «Новая», это крайний вид дисциплинарного взыскания был применен к Макарову, чтобы разделить его с другим заключенным ИК-1 Русланом Вахаповым.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН.

На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.