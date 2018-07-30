Путин подписал закон о предоставлении налоговой службе «аудиторской тайны»

Налоговые органы с 2019 года смогут требовать у аудиторов информацию о налогоплательщике, которую тот сам не предоставил ведомству. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подписал 29 июля президент Владимир Путин.

В настоящее время в п. 4 ст. 82 Налогового кодекса прописан запрет на сбор налоговой службой информации, составляющей аудиторскую тайну. Однако, согласно тексту поправок, налоговые органы смогут потребовать у аудиторов документы и информацию, полученные ими от компаний при проведении в них аудита, если налогоплательщик не предоставил их сам в ходе выездной налоговой проверки.

Не получив документы, руководитель Федеральной налоговой службы или его заместитель могут выставить требование аудитору о выдаче необходимых сведений. В обосновании такого запроса должны быть указаны реквизиты решения о проведении выездной налоговой проверки, дата направления требования о представлении документов и срок их представления, сведения о факте непредставления в установленный срок документов, сведения об аудиторской организации, проводившей аудит, а также реквизиты или другие сведения, позволяющие аудиторской организации идентифицировать запрашиваемые документы.

Налоговые органы смогу собирать, хранить и использовать полученную от аудиторов информацию, но, в отличие от первой редакции закона, не смогут ее распространять — та попадает под «налоговую тайну». Эксперты, ранее опрошенные РБК, также сомневаются, что процедура будет часто использоваться, поскольку необходимо разрешение высокопоставленных чиновников ФНС — руководителя и его заместителя. При этом они предлагают клиентам пользоваться услугами компаний, не имеющих статус аудиторских, а аудиторам — заплатить штраф за неразглашение сведений. Сейчас он составляет 10 тысяч рублей.

Собеседники РБК также отметили, что закон был принят для выполнения рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях международного обмена информацией — для прозрачности финансовых потоков. Однако, по словам экспертов «Ведомостей», сейчас ФНС и так имеет больше каналов получения информации о финансовых и иных операциях компаний, чем аудиторы. Так, через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) им передается информация о платежах в торговле спиртными напитками и об уплате НДС.

Законопроект о передаче Налоговой службе сведений, составляющих аудиторскую тайну, был принят Госдумой 17 июля. За принятие законопроекта проголосовали 352 депутата, против — 21. Закон был одобрен Советом федерации 24 июля.